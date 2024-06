Gladson confirma concurso com 3 mil vagas para Educação, mas diz que “vai tirar o pé do acelerador”

Na última semana, a Assembleia Legislativa do Acre aprovou por unanimidade, o Projeto de Lei que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais (PCCR) da Educação.

A mudança na lei vai garantir a realização de concurso público com 3 mil vagas, ainda este ano, para professores e pessoal de apoio administrativo da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes na capital e interior.

Durante entrevista na cerimônia dos 62 anos de emancipação do Acre, o governador confirmou que o edital do concurso deve ser lançado ainda em 2024, porém, as novas contratações deverão fazer com que o estado ‘tire o pé do acelerador’.

“Pode sair o edital, mas aí diminui um pouco e tira o pé do acelerador. Eu trabalho com uma expectativa de repasses federais. E a expectativa que o governo tem passado pra gente é de queda. Então isso faz eu tirar o pé do acelerador para que eu honre os compromissos passados”, disse.

A mesma situação é em relação ao Reajuste Geral Anual (RGA) de 5,08%, que contempla trabalhadores em atividade, aposentados e pensionistas. Embora as expectativas de queda do FPE, Gladson voltou a falar que o reajuste segue mantido e será pago no final deste mês.