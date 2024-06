Desembargadora do TJAC, presidente da CBDE: veja quem recebeu honrarias durante aniversário do Acre

O governador Gladson Cameli, grão-mestre da Ordem da Estrela do Acre, concedeu insígnias a personalidades e autoridades durante cerimônia de aniversário de 62 anos do Estado do Acre, neste sábado (15).

As insígnias são dadas para reconhecer e premiar pessoas físicas que prestaram serviços notáveis ao estado.

Além do artista João Donato, que recebeu a insígnia de Grau Comendador in memorian, tendo como representante o filho Donatinho, outras personalidades também receberam.

A desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), Waldirene Oliveira da Cruz Lima Cordeiro, que recebeu o Grau Grande Oficial, e o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora Filho, no Grau Comendador.

A insígnia da Ordem é uma estrela de cinco pontas, inspirada na bandeira acreana e distribuída em cinco graus de medalhas: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.