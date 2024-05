Concursos nível médio: 5 editais para estudar depois da Caixa

As provas do concurso da Caixa Econômica Federal foram aplicadas no último domingo, 26 de maio, e uma dúvida bastante comum entre os concurseiros que participaram da seleção é sobre as próximas oportunidades de concursos nível médio.

Pensando nisso, preparamos um levantamento com os melhores editais de nível médio abertos e previstos, que ofertam vagas de nível médio, para que você continue se preparando até conquistar a tão sonhada vaga no serviço público!

Concursos nível médio – Editais Abertos

Confira, a seguir, concursos nível médio que estão com editais abertos:

Concurso TJ SP

Foi publicado o edital do concurso TJ SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). O certame oferta 572 vagas para Escrevente, com salário inicial de R$ 6.043,54 e diversos benefícios, tais como:

Auxílio alimentação;

Auxílio saúde;

Auxílio transporte.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Os interessados poderão realizar as inscrições no site da banca Vunesp, no período entre 3 de junho e 12 de julho de 2024, mediante pagamento de uma taxa de R$ 81,00. É importante mencionar que o pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 15 de julho.

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva e uma prova prática, que serão realizadas no dia 8 de setembro de 2024. Veja mais informações no edital!

Concursos nível médio – Editais Previstos

Confira, a seguir, concursos nível médio que estão com editais previstos:

Concurso Banese

A expectativa para o edital do novo concurso Banese (Banco do Estado de Sergipe) está em alta! Isso porque o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, autorizou a realização de um novo certame, durante o aniversário do banco, no dia 23 de maio.

Na ocasião, Mitidieri estava junto com o presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, para anunciar o novo edital para Técnico Bancário I, que exige nível médio de formação. Além disso, a provável data de realização do certame foi anunciada para o segundo semestre de 2024 ou início do ano de 2025.

Aprovados terão salário inicial de R$ 2.786,98. Confira o último edital!

Concurso Correios

O edital do concurso Correios está previsto para ser publicado em setembro de 2024! Além disso, o projeto básico do certame foi divulgado, com diversas informações sobre as etapas e provas que serão aplicadas.

Serão ofertadas oportunidades para cargos de níveis médio e superior, distribuídas da seguinte forma:

Nível médio Agente de Correios

Nível superior Analista de Correios – Advogado Analista de Correios – Analista de Sistemas Analista de Correios -Assistente Social Analista de Correios – Engenheiro



Além disso, o cronograma do certame expõe que:

Até julho – Planejamento do certame e processo licitatório para contratação da empresa especializada;

Agosto – Contratação da banca;

Setembro – Edital do concurso;

Dezembro – Início das contratações.

Em relação às provas objetivas, o documento apresenta que elas serão compostas por, no mínimo 60 questões para nível médio e 80 questões para nível superior. No caso da prova discursiva, está definido que será uma redação relacionada aos conhecimentos previstos no edital do concurso Correios.

Concurso Banco do Brasil

O último concurso Banco do Brasil ocorreu no dia 23 de abril, e teve 4.898 aprovados convocados. Porém, de acordo com a própria instituição, há estudos em andamento acerca da possibilidade do certame ter seu prazo de validade prorrogado, o que aumenta as expectativas de nomeação dos demais candidatos que aguardam na lista.

Vale lembrar que a validade da seleção deve ser encerrada em julho deste ano. Assim, caso haja a prorrogação, o prazo é estendido para julho de 2025.

Além disso, o TCU (Tribunal de Contas da União) recomendou, em março deste ano, que o Banco do Brasil realize um novo concurso público com vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs). A decisão surgiu após o não cumprimento da instituição financeira do percentual de 5% de vagas destinadas a esse público.

De acordo com o estabelecido pelo inciso IV do artigo 93 da Lei 8.213/1991, empresas com 1.001 ou mais empregados devem reservar 5% do seu quadro de contratados para Pessoas com Deficiência (PcDs), habilitadas ou reabilitadas pela Previdência Social.

Dessa forma, um novo concurso Banco do Brasil pode ser realizado em breve.

Concurso TJ PR

O edital para o concurso TJ PR pode ser publicado em breve! Isso, devido a nomeação da comissão organizadora do certame, publicada no Diário Oficial do Paraná, na última semana.

De acordo com a portaria, o novo edital será destinado para a oferta de vagas para o cargo de Técnico Judiciário, que exige nível médio de formação. Vale lembrar que o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Luiz Fernando Keppen, confirmou que o edital será realizado em 2024, ainda no primeiro semestre.

Com salário inicial de R$ 7.509,29, atualmente, o órgão conta com 691 cargos vagos para a carreira, de acordo com o portal da transparência. Confira o último edital!