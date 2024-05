Davi diz que usou dinheiro de doações para viajar ao Rio Grande do Sul

Davi Brito voltou a se envolver em polêmicas nas redes sociais, após conceder uma entrevista à coluna Play, do jornal O Globo. Isso porque o campeão do BBB 24 assume ter pedido PIX aos fãs para poder ir até o local, já que “não tinha condições” de arcar com o valor sozinho.

“Inicialmente, pedi PIX para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios. Mas consegui uma boa arrecadação”, disse Davi.

Ele ainda afirmou que, com as doações, conseguiu fornecer “alimentação, água mineral e outros suprimentos necessários” para as pessoas necessitadas no Rio Grande do Sul.

“É algo que eu gosto de fazer. É amar ao próximo como a nós mesmos. E foi isso que me incentivou. Eu ajudei em tudo: trabalhando, cozinhando, entrando em barcos para salvar vidas, distribuindo mercadorias…”, finalizou.

Davi recebe críticas

Na web, internautas questionaram a versão de Davi. Anteriormente, o ex-BBB havia alegado que viajou ao RS com passagens doadas por uma empresa, não com o dinheiro arrecadado em doações.

“Uma empresa entrou em contato comigo aqui e disponibilizou a passagem para eu ir. Eu estou contando com o apoio de vocês de Salvador, Bahia. Eu estou indo lá, eu vou ajudar aquelas pessoas, vou fazer o meu papel, vou fazer a minha parte”, disse na época.

“É muito sem noção em falar abertamente assim kkk surreal”, disparou um internauta no X, antigo Twitter. “Ele comprando passagem pagando hospedagem com o dinheiro dos trouxas”, comentou outro. “Uma atitude que demonstra falta de caráter e pode caracterizar até crime de estelionato”, criticou um terceiro.