Diocese divulga programação de Corpus Christi com confecção de tapetes e procissão

O Dia de Corpus Christi é celebrado na próxima quinta-feira (30). A festa religiosa da igreja católica celebra o ministério da eucaristia. Em Rio Branco, a Diocese preparou uma programação em homenagem à data.

A programação começa às 8h, com a confecção dos tapetes nas ruas para a passagem da procissão, na qual o Santíssimo Sacramento é acompanhado por uma multidão de fiéis. Segundo a programação, às 17h acontece a Missa Solene e, em seguida, às 18h, os fiéis seguem em procissão com o Santíssimo Sacramento.

Em Rio Branco, algumas famílias que moram no trajeto da procissão fazem um altar com alimentos para receber as bençãos do Santíssimo.

Segundo o reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, padre Manoel Costa, a partir da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, o Corpus Christi é denominado “Festa do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo”.

“A Festa de Corpus Christi comemora a instituição do sacramento da Eucaristia. É um apelo a aprofundar o sentido da Eucaristia e o seu lugar em nossa vida. Corpus Christi evoca a presença real de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia, isto é, sob as espécies (aparências sensíveis) do pão e do vinho consagrados durante a santa missa”, explica.

Origem do Corpus Christi

A festa do Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV no dia 8 de Setembro de 1264. A procissão lembra a caminhada do povo de Deus, peregrinando em busca da terra prometida.

No Brasil, o Corpus Christi é comemorado com missas e procissões, as quais são abrilhantadas com os extensos tapetes feitos pelos fiéis. Utilizando flores, serragem, areia e farinha tingidas, borra de café e materiais reciclados, as pessoas se preparam meses antes para a confecção desses tapetes.

A procissão pelas vias públicas é uma recomendação do Código de Direito Canônico, que determina ao Bispo Diocesano que tome as providências para que ocorra toda a celebração, para testemunhar a adoração e veneração para com a Santíssima Eucaristia.