O vídeo em questão viralizou entre os colaboradores do SBT, e profissionais de vários setores já assistem e compartilham o conteúdo.O site ainda diz que não é a primeira vez que o mesmo diretor é visto em situação parecida. No ano passado, durante a festa de fim de ano do canal, o SBT decidiu relevar uma ocasião semelhante com o homem, que foi visto transando com um funcionário mais jovem.

O que diz o SBT?

Em nota divulgada a imprensa, o SBT afirmou que seu departamento de compliance já está averiguando a denúncia a respeito de um suposto episódio ocorrido em um dos camarins da emissora”.

“O SBT informa que seu departamento de compliance já está averiguando a denúncia a respeito de um suposto episódio ocorrido em um dos camarins da emissora. Contudo, não pode divulgar publicamente detalhes de nenhuma investigação, uma vez que tem o compromisso de confidencialidade do processo, para preservar os seus colaboradores”, diz o comunicado.

Quem é o diretor?

Apesar de não ter seu nome revelado, o TV Pop deu outros detalhes sobre o diretor: há mais de 20 anos no canal, o executivo é responsável por conteúdos para o público infantojuvenil e trabalha diretamente com uma das filhas de Silvio Santos.

Ele ainda está envolvido em um documentário sobre a vida do Dono do Baú