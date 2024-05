Esposa se irrita com marido durante bebedeira e agride o homem violentamente a golpes de ripa

Roseno Ferreira dos Santos, 49 anos, foi agredido pela esposa dele, durante uma discussão de casal em um bar na noite desta quinta-feira (23), na rua Dourado, no bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Roseno estava consumindo bebidas alcoólicas com a esposa no bar do Esquinão, quando o casal acabou se desentendendo e, com os ânimos exaltados, a mulher pegou uma ripa e começou a desferir vários golpes na cabeça de Roseno, que teve um afundamento de crânio, um corte profundo na cabeça e uma Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza moderada.

Após as agressões, a mulher permaneceu no local ajudando a cuidar do marido até a chegada do socorro médico. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma ambulância básica foi enviada.

Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o paciente ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ele foi internado em estado de saúde estável. A mulher aproveitou o momento em que o marido estava recebendo atendimento e fugiu da cena do crime.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações e, em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca de prender a autora do crime, mas ela não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.