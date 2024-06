Ex-militar morre a facadas durante festa de aniversário de município do Acre; polícia investiga

Durante as festividades de aniversário do município de Mâncio Lima, interior do Acre, neste final de semana, o ex-militar das Forças Armadas, Rodrigo Martins da Silva, de 25 anos, foi morto a facadas.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

O crime aconteceu por volta das 02h da madrugada desta segunda-feira (27). A Polícia Militar não encontrou nenhum suspeito e ainda não se sabe os motivos do crime.

A Polícia Civil será a responsável pelas investigações do caso.