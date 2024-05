Exclusivo: veja momentos do casamento do Deputado Estadual Whendy Lima e Anailce Silva no Acre; VÍDEO

Na tarde deste sábado (25), o deputado estadual acreano Whendy Lima e Anailce Silva oficializaram sua união em uma cerimônia íntima realizada na residência do parlamentar, localizada no bairro 6 de Agosto, em Rio Branco.

Com exclusividade, a coluna Douglas Richer, do ContilNet, traz os momentos mais emocionantes deste evento memorável. A cerimônia, marcada pela simplicidade e elegância, reuniu familiares e amigos próximos do casal em um ambiente acolhedor e cheio de amor.

Decorada com flores regionais e iluminada por luzes suaves, a residência do deputado foi transformada em um cenário perfeito para o enlace matrimonial. A decoração ficou por conta da Set7 Cerimonial & Decor, que conseguiu criar um ambiente deslumbrante, realçando ainda mais o clima de romance.

Entre os convidados, destacaram-se figuras políticas e amigos íntimos, que fizeram questão de prestigiar o casal. O governador Gladson Cameli participou da cerimônia e, em um momento simbólico, deixou sua mensagem ao casal: “Deus proteja vocês. Aqui não é o governador, é o amigo, de coração,” disse Cameli.

A cerimônia foi um reflexo da personalidade do casal, combinando elementos tradicionais com toques personalizados que fizeram do evento uma celebração única e especial. A troca de votos foi um dos momentos mais emocionantes, com palavras que refletiam o amor e a cumplicidade entre Whendy Lima e Anailce Silva.

Veja no vídeo exclusivo cedido para a coluna Douglas Richer, os momentos mais marcantes deste casamento que encantou a todos os presentes:

Créditos: @setcerimonialedecor, @mrchurrasco, @alexandremagno

e @_fabiofilmes .