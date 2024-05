Exército abre seletivo para contratar médicos; vagas são para dois municípios do Acre

A 12º Região Militar abriu inscrições para médicos interessados em ingressar no Exército Brasileiro de modo voluntário e temporário.

No Acre, as vagas disponíveis são para as cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Para se candidatar, o candidato deve ter formação completa no curso de medicina. As vagas contemplam mais de 50 especialidades diferentes, incluindo desde cirurgia geral e clínica médica até áreas mais específicas como oncologia clínica e medicina nuclear.

É exigido ainda que o candidato devem ser brasileiros natos, possuir altura mínima de 1,60m (para homens) ou 1,55m (para mulheres), e ter menos de 41 anos de idade na data de incorporação.

As inscrições são gratuitas e serão recebidas até às 15h do dia 29 de maio pelo site da 12º Região Militar. BASTA CLICAR AQUI.

Para concorrer às vagas, é preciso passar pela seguintes etapas:

* Avaliação Curricular Online;

* Avaliação Curricular / Entrevista Presencial;

* Inspeção de Saúde (IS);

* Designação; e

* Seleção Complementar.