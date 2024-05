Fernando Diniz renova com o Fluminense até o fim de 2025

“Essa interlocução com a torcida é uma coisa que quem trabalha com futebol tem que procurar, pro ambiente ficar melhor, passar informações melhores e não deformar a opinião da torcida. Às vezes se cria uma coisa negativa que é difícil não adentrar o CT. Se você olhar racionalmente, esse é um ano que a gente tem trabalhado muito por conta da conquista da Libertadores e do vice do Mundial. Isso tem um impacto sobre o time. Não só sobre a questão de voltar depois, mas todo mundo. A própria torcida quer relaxar um pouco e aproveitar, e no futebol não dá pra aproveitar muito. Tem que aproveitar trabalhando e melhorando. De um mês para cá, o Fluminense tá em outra espiral, de subida. Internamente percebi isso nos treinamentos, os resultados também tem acontecido”.

“Se pegar os últimos quatro jogos, vencemos três e perdemos pro São Paulo… Nos últimos cinco, se fosse uma coisa normal a gente teria vencido o Atlético-MG, e o jogo do São Paulo não era um jogo para perder. De cinco jogos, a gente teria vencido quatro. EMpatamos um, ganhamos três e perdemos um for ade casa. as coisas começam a fluir. intermanete é um trabalho que a gente faz com muita entrega. Não tô dizendo que a equipe começou a temporada bem, pelo contrário. Muita instabilidade, fizemos alguns jogos muito abaixo da crítica e a gente tem que ser criticado por isso. O que não pode é que o Fluminense sirva de exemplo para avaliar todo mundo. Sei que não deve mudar muito a avaliação de vocês, mas quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo”.