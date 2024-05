Filho de padre explica mistério por trás da paternidade do sacerdote

Daniel Marques, de 22 anos, viralizou nas redes sociais na última terça-feira (30/4) ao gravar um vídeo sobre as curiosidades em ser filho de um padre, o que despertou dúvidas entre muitos internautas. Em entrevista ao Metrópoles, o estudante de direito, que vive em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, explicou o mistério por trás da paternidade do sacerdote, além de falar sobre a repercussão da publicação.

O jovem conta que foi adotado pelo padre ainda muito pequeno. “Eu fui para casa de abrigo quase que recém-nascido, eu tinha menos de um ano. E lá eu pude conhecer esse cara sensacional, e pude adotá-lo como pai. Não ele me adotar como filho, eu que adotei ele como pai”, explica Daniel.

“Meu pai é da igreja Católica Apostólica Romana, e, na época, foi concedido uma liberação do bispo da diocese. Existem vários padres que adotaram, isso não é uma coisa tão incomum como as pessoas acham. Hoje em dia, é expressamente proibido padre ter família, ter filho, mas à época, foi concedido”, conta o estudante.

Repercussão

Daniel revelou que ficou surpreso com a repercussão do vídeo, e que esse não foi a primeira publicação que ele fez em suas redes sociais, porém, foi a primeira que viralizou.

“Eu fazia alguns vídeos na academia, estudando, mas o primeiro vídeo a viralizar foi esse. Eu esperava um tamanho bom de engajamento, porque não é todo dia que as pessoas vêm a público e postam nas suas redes sociais que são filhos de um padre, mas essa proporção toda foi uma surpresa para mim”, afirma.

Ele começou a ganhar diversos seguidores nas redes sociais e contou que pretende continuar criando conteúdo na web. “Se a oportunidade está aí batendo na porta, eu estou preparado para isso. Então isso pode se tornar um trabalho”, garante.