Flamengo x Bolívar: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Tite terá a volta de Arrascaeta ao time titular. O meia uruguaio entra no lugar de Lorran, que foi o destaque da vitória sobre o Corinthians e ficará como opção no banco nesta quarta-feira. O restante do time será o mesmo da última partida, com Pedro confirmado no ataque após sentir um incômodo na coxa direita no sábado. Por outro lado, Pulgar e Bruno Henrique continuam fora de combate.

Provável escalação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Pedro e Cebolinha.