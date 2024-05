Fortes chuvas de granizo e ventos intensos assolam o RS nesta quarta-feira; veja vídeo

Uma tempestade de granizo e ventos intensos surpreendeu os moradores da cidade de Pelotas, localizada no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (22). Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a magnitude do fenômeno natural, com uma quantidade impressionante de pedras de gelo cobrindo as ruas e calçadas da região.

Durante a chuva de granizo, ventos com velocidades superiores a 70 km/h também atingiram a cidade, aumentando ainda mais a intensidade e os danos causados pela tempestade.

Moradores relataram o susto e a preocupação com a força dos ventos e o impacto das pedras de gelo, que causaram estragos em veículos, telhados e plantações na região.

Autoridades locais emitiram alertas para que a população se mantenha em segurança durante a tempestade e siga as orientações de proteção civil. Equipes de resgate e limpeza estão mobilizadas para lidar com os danos e garantir a assistência necessária aos afetados pelo evento climático.

A tempestade de granizo e ventos intensos em Pelotas serve como um lembrete da importância da preparação e prevenção diante de fenômenos meteorológicos extremos, reforçando a necessidade de medidas de mitigação e adaptação frente às mudanças climáticas.

Confira as imagens: