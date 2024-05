Gladson confirma apoio à reeleição de Zequinha Lima: ‘eu sigo meu partido’

Durante participação no podcast Papo Informal, no final da tarde desta quinta-feira (23), o governador Gladson Cameli afirmou seu apoio à reeleição do atual prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP).

Em Cruzeiro do Sul, na eleição deste ano Zequinha Lima tem como principal a ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB). Gladson afirmou que vai seguir seu partido e apoiar o então prefeito.

“Eu vou seguir meu partido, é questão de fidelidade partidária. Eu não estou fechando portas, não vou ser ditador, não faz parte do meu dia a dia, respeito as opiniões”, disse.

Zequinha Lima está em seu primeiro mandato como prefeito de Cruzeiro do Sul. Ainda neste mês ele já reuniu com a base da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que firmou apoio a sua pré-candidatura.