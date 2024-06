Golpes na internet: conheça os diferentes tipos e veja como se proteger

Durante a ligação, frequentemente criam uma sensação de urgência ao alegarem problemas em contas bancárias, pendências fiscais ou atividades suspeitas que exijam ação imediata da vítima. Eles então solicitam informações pessoais, como números de cartão de crédito, senhas ou códigos de autenticação sob o pretexto de resolver a suposta situação. A prática é bastante comum no Brasil, já tendo afetado clientes de diversas instituições financeiras, como o Banco do Brasil e o Nubank, por exemplo, que chegou a criar o recurso de chamada verificada para impedir as fraudes.