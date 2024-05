Governo envia equipe de resgate para socorrer vítima de queda de avião; local fica a duas horas de Tarauacá

O governo do Acre emitiu uma nota pública sobre a queda do avião nesta segunda-feira (20). O Corpo de Bombeiros informou que foram enviados ao local do acidente cinco bombeiros, em uma voadeira e um jet-ski para prestar assistência aos passageiros.

O avião decolou do município de Jordão e caiu em um local que fica a duas horas de barco de Tarauacá.

Veja a nota na íntegra:

O governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), informa que já deslocou uma equipe da corporação para prestar atendimento na queda de um avião próximo à Fazenda Santa Luzia, no município de Tarauacá.

Foram enviados ao local cinco bombeiros, em uma voadeira e um jet-ski para prestar assistência aos passageiros e tripulantes da aeronave oriunda do Jordão.

Informa, ainda, que os próprios passageiros, após pouso de emergência na água, acionaram a corporação para o atendimento necessário.

O local do acidente fica a duas horas de barco de Tarauacá. Assim, maiores informações sobre o caso serão repassadas após a chegada da equipe ao local do acidente.

Coronel Charles Santos

Comandante do CBMAC