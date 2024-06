Homem é flagrado vendendo água doada no RS: “Admito que é crime”

Com a denúncia, a reportagem chegou a fingir que tinha interesse em comprar as águas de Guilherme. O repórter da RBS TV, filiada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, marcou um encontro com ele e, quando chegou ao local, o questionou sobre a venda dos donativos.

“Admito que isso é um crime. Eu preciso desocupar o galpão, o caminhão não é meu, eu preciso pagá-lo”, justificou Guilherme. Na sequência, ele parte para cima do repórter e derruba a câmera dele.

A Polícia Civil do RS foi notificada sobre os atos de Guilherme. Ele foi ouvido e liberado. A água foi distribuída em um centro da prefeitura de Canoas.

Enchentes no RS

O estado gaúcho sofre com as consequências dos temporais registrados ao longo das últimas semanas. De acordo com informações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, são 469 municípios e 2.345.400 pessoas afetadas pelas fortes chuvas.

Ainda conforme com o governo estadual, 169 pessoas morreram em decorrência das tempestades que assolaram o Rio Grande do Sul.

O governo gaúcho suspendeu as aulas na rede estadual de ensino em Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande entre segunda (27/5) e terça-feira (28/5).

A medida acontece em meio a novo alerta laranja de “perigo” para chuvas e ventos intensos na região costeira do território gaúcho, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).