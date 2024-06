Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

Privacidade e anonimato

Data estelar: Mercúrio e Saturno em sextil.

Nossa humanidade é capaz de mentir e de persistir na mentira, mesmo que essa seja escancaradamente exposta, porque ainda se convence de que sua vida interior é impenetrável, de que essa dimensão é solitária, privada, inacessível por outrem e que, por isso, lhe outorga o poder de agir anonimamente, sem que as outras pessoas a reconheçam.

No entanto, esse posicionamento é artificial, porque a vida interior, subjetiva, é a dimensão onde estamos em comunhão telepática sem que, ainda, saibamos navegar com destreza nessa condição.

O dia chegará, inevitável, em que nossa humanidade terá de reconhecer seu verdadeiro funcionamento unificado e, assim, deixará de reclamar um direito artificial ao anonimato, à privacidade que só serve aos que pretendem praticar crimes e dizer mentiras.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você tem certo domínio sobre o que acontece, procure manobrar dentro de margens seguras para não perder esse pouco domínio que agora está em suas mãos. Poucos movimentos serão melhores do que procurar a grande tacada.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Com um pouco de criatividade os compromissos que seriam normalmente tediosos se convertem em motivo de alegria. É tudo uma questão de postura diante da vida; menos queixas, mais agradecimento, muita alegria.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nem tudo que acontece pode ser explicado racionalmente, porém, sua mente continua insistindo. Nada a fazer a esse respeito, a não ser deixar que aconteça nos bastidores da mente enquanto você se foca no que é importante.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

De uma maneira ou de outra, as pessoas precisam chegar a um entendimento para conviverem com serenidade. Faça as suas reivindicações, mas se prepare para fazer concessões, não dá para exigir tudo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mantenha a bola no jogo, procure continuar fazendo coisas, mesmo que pequenas, para que o dinamismo seja preservado e as pessoas pertinentes não se esqueçam de que você existe e que tem reivindicações para ser atendidas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você pode fazer várias coisas sem ajuda de ninguém, mas será mais divertido e cheio de energia você se complicar pedindo ajuda, porque apesar da complexidade o caminho se enriquecerá com outras experiências. Melhor assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Por mais complicadas que sejam as coisas que você tenha de encarar hoje, procure não se acabrunhar antecipadamente, porque é muito provável que, na prática, seja tudo muito mais fácil do que você antecipava. Prática.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Chegar a um acordo é um primeiro e muito importante passo. O seguinte passo é o mais difícil, porque consiste em sustentar o acordo no dia a dia, se ajustando a tudo que tiver sido combinado. Esse é o ponto.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem muito para lá nem tanto para cá, o assunto é chegar a um ponto médio que atenda mais ou menos a todas as partes envolvidas. Uma coisa é certa, é preciso diminuir a intensidade e frequência dos conflitos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Com entusiasmo e alegria é certeza que tudo será mais fácil de resolver. Procure se envolver nos acontecimentos com sinceridade, mas ao mesmo tempo combatendo o mau humor que inevitavelmente surge a todo momento.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando perceber que está tudo certo, tudo do jeito que você espera, então volte a passar revista, porque nada é completamente seguro neste momento, tudo está sujeito a mudanças imprevistas, mas que não são ameaçadoras.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Supra as necessidades mais urgentes, e cumpra seus compromissos, hoje não é dia de ficar inventando onda, mas de aproveitar o tempo da melhor maneira possível para colocar todos os assuntos em dia e depois descansar.