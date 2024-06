Igreja Universal realiza casamento de detentos em presídio no Acre

Três casais de reeducandos tiveram a oportunidade única de oficializar sua união em uma emocionante cerimônia religiosa realizada na quinta-feira, 30, na unidade prisional de Senador Guiomard (AC). A iniciativa, fruto de uma colaboração entre o presídio e a igreja Universal, permitiu que os casais celebrassem seu amor diante de Deus e da comunidade carcerária.

Segundo a Agência de Notícias do Acre, para P. S. P., uma das noivas, a cerimônia representou um momento de imensa felicidade e significado espiritual. Conheceu seu marido em 2019, antes de ele ser privado de liberdade, e já haviam oficializado a união civil no ano anterior. No entanto, a oportunidade de se casarem religiosamente trouxe um novo sentido à sua jornada: “É muito importante para estar certo diante de Deus, formar uma família e receber Sua bênção”, explicou emocionada.

Além do aspecto espiritual, a iniciativa visa fortalecer os laços familiares e contribuir para a ressocialização dos detentos. Maycon Mendonça, chefe da Divisão de estabelecimentos penais de Senador Guiomard, destacou a importância de permitir que os filhos dos casais participassem da cerimônia, enfatizando o papel fundamental da família na reintegração dos reeducandos à sociedade.

O projeto Universal nos Presídios, responsável pela assistência religiosa há mais de três décadas, coordenou os casamentos, marcando a primeira vez que realiza uma cerimônia religiosa na Unidade Prisional de Senador Guiomard. O Pastor Willian Nascimento, que celebrou a união dos casais, expressou a importância desse momento para os envolvidos: “Este é o primeiro que nós realizamos aqui nesta unidade. Já acontece em todo o Brasil e hoje estamos aqui para estender essa oportunidade aos que aqui estão e realizar esses casamentos para quem tomou essa iniciativa de receber a bênção de Deus para a sua vida conjugal.”