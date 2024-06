Lançamento Oficial da 40ª edição do Arraial Flor do Maracujá acontece nesta semana

No dia 31 de maio, o governo de Rondônia promove o lançamento oficial da 40ª edição do Arraial Flor do Maracujá. O evento vai acontecer às 19h, em um shopping da Capital, localizado na Avenida Rio Madeira, marcando a participação e apresentação dos grupos folclóricos. Estes grupos populares representam os 31 que se apresentarão durante o evento, programado para os dias 21 a 30 de junho, no Parque dos Tanques e é organizado pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

A origem do nome “Flor do Maracujá” remonta à década de 50, com a homenagem à primeira quadrilha registrada em Porto Velho, a Quadrilha Flor do Maracujá. Segundo relatos históricos, as damas da quadrilha adornavam seus cabelos com as flores de maracujá, abundantes na região na época junina. Essa tradição inspirou o nome e a essência do evento, que perdura ao longo de décadas, enraizando-se cada vez mais na cultura local.