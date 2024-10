Supercopa Cibita 2024 começa no Estádio Marreirão com homenagem a ex-jogador e árbitro

Na manhã deste domingo (20), foi dada a largada para a Supercopa Cibita de Futebol de Campo 2024, realizada no Estádio Municipal José Marreiro Filho, o Marreirão, em uma iniciativa da liga senamadureirense de arbitragem, com apoio da Prefeitura Municipal. A competição, que promete movimentar a cidade e a região, conta com 14 equipes inscritas, incluindo times da zona rural selecionados durante a Copa da Floresta.

A abertura do torneio aconteceu por volta das 8h da manhã com a realização do primeiro jogo da Supercopa. Ainda neste domingo, outras duas partidas estão programadas, às 13h e às 15h, mantendo o ritmo das competições que ocorrerão todos os domingos, permitindo assim que os jogadores possam se preparar e vir de diversas localidades até o município.

Durante a cerimônia de abertura, o presidente da Liga de Arbitragem, Charles Araújo, fez uma homenagem emocionada a Cibita, ex-jogador e árbitro de futebol em Sena Madureira, que faleceu neste ano de 2024. Cibita, que também contribuiu como árbitro, é uma figura histórica do futebol local. Sua família esteve presente e recebeu as honras em memória ao seu legado no esporte.

Charles Araújo, em discurso, agradeceu o apoio das equipes participantes e desejou a todos uma competição justa e competitiva. “É uma honra estar aqui, relembrando a trajetória de Cibita, que tanto contribuiu para o futebol local. Que esta Supercopa seja uma oportunidade de fortalecer nossos laços esportivos e valorizar o talento que temos aqui na nossa região”, afirmou.

A Supercopa Cibita segue ao longo das próximas semanas, com a expectativa de grandes jogos e a celebração do futebol local.

Por Radar 104