Então, para lembrar o brasileiro que fez história pela escuderia, a Mclaren deixa de usar o tradicional laranja para correr com as cores do Brasil e o “S” de Senna. Os pilotos Lando Norris e Oscar Piastri serão encarregados de guiar os modelos MCL38 pelas ruas de Monte Carlo, a partir desta sexta (24).

“Pelo Rei de Mônaco. Estamos orgulhosos de pilotar em sua homenagem e com suas cores. Vai ser como tornar um desejo em realidade. Ele estará sempre conosco. Somos Senna e isso significa mais”, destaca a McLaren por meio das legendas de divulgação da pintura.

O projeto teve apoio e participação da família do piloto. Foram 12 meses de trabalho, cujo o resultado foi aprovado por Bianca Senna, sobrinha do tricampeão da Fórmula 1.

Há duas semanas, Mônaco recebeu um desfile com carros utilizados pelo ídolo brasileiro. Bruno Senna, sobrinho do tricampeão mundial, guiou a McLaren MP4/5B, máquina vencedora da F1 em 1990, enquanto Gabriel Bortoleto, atual campeão da F3, pilotou o kart usado por Ayrton no Sul-Americano de 1977