Mulheres são presas com carga de cocaína avaliada em mais de R$ 230 mil dentro de táxi

Em uma operação conjunta entre o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e a Polícia Militar, duas mulheres identificadas como P.F.S e A.V.D.P. foram detidas na última segunda-feira (27), no município de Senador Guiomard, na BR-317, transportando quase 8 quilos de cocaína. O flagrante ocorreu quando as duas suspeitas estavam em um táxi que realizava a rota de Epitaciolândia para Rio Branco.

Durante abordagens de rotina no Posto de Fiscalização, com o intuito de combater crimes transfronteiriços, os policiais pararam o táxi, que estava conduzindo as duas mulheres.

Diante de respostas contraditórias e comportamento nervoso e inconsistente por parte das passageiras, os policiais decidiram realizar uma busca minuciosa nas bagagens. Foi então que descobriram um fundo falso em uma das malas, onde foram encontrados 7,6 quilos de cocaína, avaliados em R$ 230.550 mil. As duas mulheres foram detidas em flagrante no local.

É importante ressaltar que, dois dias antes, no sábado (25), uma outra mulher também foi presa no mesmo local com mais de 28 quilos de maconha do tipo skunk, evidenciando a intensificação dos esforços das autoridades no combate ao tráfico de drogas na região.