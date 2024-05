“Nem, nem, nem”: 5,4 milhões de jovens no Brasil não estudam, não trabalham e nem procuram emprego

No Brasil, há 5,4 milhões de jovens que não estudam, não trabalham e tampouco estão procurando emprego. Os números foram apresentados durante evento do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em São Paulo, pela subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho, Paula Montagner nessa segunda-feira (27/5). As estatísticas levam em conta dados da PNAD Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), referente ao primeiro trimestre deste ano.

No primeiro trimestre de 2023, o Brasil tinha 4 milhões de jovens entre 14 e 24 anos nessa situação. Esse número cresceu para 5,4 milhões no mesmo período deste ano. A maior parte desse grupo é composto por mulheres, que representam 60% do total. Além disso, os negros representam 68%. Entre o sexo feminino, muitas das que nem estudam e nem trabalham dizem possuir filhos pequenos.

Incluindo os desocupados (3,2 milhões), que são aqueles que não estudam e nem trabalham, mas estão à procura de emprego, o total de jovens na situação chamada de “nem-nem” chega a 8,6 milhões.