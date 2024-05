Nova lei do impedimento é testada e irá para a International Board

Em setembro do ano passado, Wenger apresentou sua sugestão de acabar com chamada “mesma linha”. Pela nova proposta, que ganhou o apelido de “regra da luz do dia”, só haverá impedimento quando o atacante estiver completamente à frente do defensor. Mesmo que só alguma parte do corpo do atacante esteja na mesma linha, então a decisão seria validar o lance. Hoje, qualquer parte do corpo que seja válida para o jogo (menos mãos e braços) já é suficiente para a marcação do impedimento.