Oceano avança abaixo de ‘Geleira do Juízo Final’ e acende alerta

Uma pesquisa apontou que a água do oceano está avançando quilômetros abaixo da placa glacial Thwaites, mais conhecida como “geleira do Juízo Final”. Ela está localizada na Antártida e, segundo estudos, se colapso levará a um aumento do nível do mar a volumes catastróficos.

Com a nova pesquisa, que utilizou dados de radar do espaço para realizar um raio-X da geleira, ficou claro que a Thwaites está mais vulnerável ao degelo do que se imaginava.

A passagem da água salgada do oceano mais quente pelo gelo causa um “derretimento vigoroso” na parte inferior da geleira, o que pode significar que as projeções globais de aumento do nível do mar estão sendo subestimadas. O estudo da Proceedings of the National Academy of Sciences foi publicado na última segunda-feira (20).

A placa glacial Thwaites é a mais larga do mundo, com a dimensão aproximada da Flórida. Entretanto, é a mais vulnerável e instável da Antártica, muito porque a terra em que se situa se inclina para baixo, permitindo que as águas oceânicas corroam o seu gelo.

Até o momento, o glaciar já contribuiu com 4% do aumento global do nível do mar. Entretanto, ele possui gelo o suficiente para aumentar mais de 60 centímetros. Cientistas apontam que, como se trata de uma barreira natural para o gelo circundante, o estrago pode ser ainda maior, com um aumento do nível do mar de cerca de 3 metros.