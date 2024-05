Palpite Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Após o Boston Celtics se classificar para as Finais da NBA, Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves terá o quarto jogo da série. E os donos da casa lideram por 3 a 0, dando à série grandes chances de terminar no quarto jogo.

A partida será no American Airlines Center, casa dos Mavericks, em Dallas, nesta terça-feira (28/5), a partir das 21h30 (de Brasília). Veja as melhores dicas de apostas que separamos para este duelo nas plataformas da Betano e da 1xBet.

Aposte em Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves utilizando tanto o código promocional Betano como o código promocional 1xBet. Assim, você tem um incentivo a mais para apostar nestas finais de Conferência e na grande final da NBA.

Palpite: quem vai vencer Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Com os Mavericks dependendo de apenas uma vitória, resta aos Timberwolves tentarem o que nunca uma equipe conquistou. Isto é, virar uma série após sair perdendo por 3 a 0.

A equipe da casa pode ter grande desfalque se a lesão de Luka Doncic for confirmada, mas com um volume de jogo muito bom em casa. E a franquia texana tem grandes chances de aplicar a varrida.

Nosso palpite para a terceira partida desta final da Conferência Oeste entre Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves é a vitória dos Mavericks.

Nossos palpites adicionais para Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Veja mais dicas para essa possível decisão entre Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves com as melhores odds NBA:

Dallas Mavericks e mais de 211,5 pontos no total

3.65 na Betano

Handicap – Dallas Mavericks -2

2.0 na 1xBet

As odds que apresentamos são sempre as cotações oferecidas pelas plataformas na hora da redação deste palpite. Portanto, sempre fique de olho antes de efetuar suas apostas para saber se as odds ainda cabem em sua estratégia ou palpite.

Fase atual do Dallas Mavericks

O Dallas Mavericks está muito próximos de confirmar sua vaga nas Finais da NBA após abrir 3 a 0 na série contra os Timberwolves. Tendo venvido o jogo 3 por 116 a 107, os Mavs ainda jogam a quarta partida em casa, precisando apenas de uma vitória para avançar.

O destaque da equipe na partida foi duplo, com Luka Doncic e Kyrie Irving anotando 33 pontos cada um.

Boletim de lesões NBA – Dallas Mavericks

Dereck Lively II lesionou o pescoço e não joga o jogo 4;

lesionou o pescoço e não joga o jogo 4; Luka Doncic sentiu dores no joelho e no tornozelo e é dúvida para o duelo;

sentiu dores no joelho e no tornozelo e é dúvida para o duelo; Olivier-Maxence Prosper lesionou o tornozelo e não jogará.

Momento recente do Minnesota Timberwolves

Após levar o surpreendente 3 a 0 na última partida, o Minnesota Timberwolves precisa de praticamente um milagre para sonhar com a vaga nas Finais da NBA. Com mais uma atuação abaixo do esperado, os Wolves deixaram a oportunidade de diminuir a série jogando fora de casa.

Na partida anterior, o destaque foi Anthony Edwards, com 26 pontos anotados.

Boletim de lesões NBA – Minnesota Timberwolves

Sem lesões atualizadas.

Quando e onde assistir o jogo Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves fazem o quarto jogo das Finais do Oeste nesta terça-feira, 28 de maio de 2024, a partir das 21h30 (de Brasília). O local é o American Airlines Center, em Dallas, no estado do Texas.

Veja as opções de transmissão que separamos abaixo para você acompanhar o jogo 4 Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves ao vivo:

TV por assinatura: sem transmissão;

sem transmissão; Streaming: Amazon Prime Video e NBA League Pass;

Amazon Prime Video e NBA League Pass; Casas de apostas: algumas casas de apostas transmitem os jogos da NBA ao vivo. Por exemplo, a Betano e a bet365. Contudo, o recurso de streaming ao vivo está sujeito às limitações técnicas e geográficas. Além disso, a funcionalidade não é tecnicamente gratuita, sendo necessário ter saldo em conta para utilizá-la.

