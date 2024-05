PM dá início à operação para coibir tráfico de drogas e roubos na fronteira do Acre

A Polícia Militar do Acre (PMAC) deu início à primeira fase da Operação Brabo nesta segunda-feira (27) em uma ação coordenada com a Polícia Federal do Brasil e a Polícia Nacional Boliviana.

A operação, que conta com a participação de cerca de 30 policiais, tem como objetivo principal combater crimes de roubos e furtos de veículos, além do tráfico de drogas na região fronteiriça entre Brasil e Bolívia.

O tenente-coronel Michel Casagrande, comandante do Policiamento do Interior (CPI), explicou que esta primeira fase da operação é focada principalmente em ações de inteligência e suporte logístico.

“Estamos realizando um levantamento detalhado de dados e oferecendo o suporte necessário para que a Polícia Nacional da Bolívia possa transitar e atuar de forma eficaz nessa área. Essa região é comumente utilizada como rota para o tráfico de drogas e transporte de veículos roubados no Brasil”, afirmou o oficial.

Um dos aspectos críticos desta operação é a infraestrutura de comunicação. Para garantir a eficácia das ações, a Polícia Militar do Acre está fornecendo internet via satélite às equipes, permitindo que mantenham comunicação constante com suas bases.

Ele destacou ainda que a Vila Mapajo, localizada na Bolívia a apenas 15 quilômetros da cidade de Capixaba, no Acre, tem sido uma das alternativas frequentemente utilizadas pelos criminosos.

“A escolha dessa localidade pelos criminosos evidencia a necessidade de uma ação coordenada e eficiente entre as forças policiais dos dois países”, finalizou.