Ponto facultativo ou feriado? Entenda o Corpus Christi no Brasil

Muitos brasileiros aproveitam a data de Corpus Christi, celebrado na próxima quinta-feira (30), para viajar, descansar ou mesmo para dedicar o dia para a fé.

No entanto, o que poucos sabem é que não se trata de um feriado nacional, mas sim de um ponto facultativo na maior parte das cidades brasileiras. Ou seja, onde não é feriado, os empregadores não têm obrigação de liberar os funcionários, cabendo a decisão a cada contratante.

Em cidades onde foi aprovada legislação tornando Corpus Christi um feriado, como Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Maceió (AL) e Vitória (ES), os cidadãos podem contar com o dia de folga.

Em Rondônia, de acordo com o decreto nº 28.680, que estabelece o calendário dos feriados e pontos facultativos de 2024, a data é classificada como 30 de maio: Feriado de Corpus Christi (válido para todos os municípios).

O termo Corpus Christi significa “corpo de Cristo” em latim e é celebrada sempre 60 dias após o domingo de Páscoa, de acordo com a tradição católica, como o dia em que Jesus instituiu o sacramento da eucaristia, conforme explica a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ( CNBB ).

De acordo com entidade, no Corpus Christi se celebra a “presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho”.

A celebração foi instituída em 1264 pelo papa Urbano 4º, que concedeu indulgências às pessoas que fossem à missa neste dia. Embora Urbano tenha falecido pouco tempo depois, a festividade só se consolidou décadas mais tarde, com a reafirmação da data pelo Concílio de Vienne, em 1311.

Uma das formas tradicionais de celebrar o dia é através de procissões, em alusão à caminhada do povo de Deus em busca da Terra Prometida.

Com informações da BBC Brasil .