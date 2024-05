Prefeitura realiza ‘Campanha do Agasalho’ para pessoas em situação de rua em Rio Branco

Com a chegada da primeira friagem à capital acreana, a prefeitura de Rio Branco lançou a “Campanha do Agasalho”, que tem o objetivo de arrecadar vestimentas para a população em situação de rua.

As doações serão destinadas para as pessoas assistidas pelo Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP). Serão aceitos cobertores, casacos, roupas em geral, etc.

O Centro POP atende cerca de 500 pessoas, com serviços voltados para a assistência com alimentação, saúde, e Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Segundo a coordenadora do Centro POP, Liberdade Leão, a campanha surgiu em razão do fato de muitas pessoas não possuírem agasalhos para enfrentar o frio da madrugada nas ruas.

“Eu até peço que a população nos ajude. Estamos aceitando doações, pois sabemos que Rio Branco tem duas estações e agora está chegando o frio, precisamos estar acompanhando essa população. E peço que toda a sociedade venha nos ajudar, doando cobertores, casacos, o que for possível”.

Ainda segundo a coordenadora, as doações ao centro de apoio são aceitas durante todo o ano.