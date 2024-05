Quem era o médico do ES que morreu em abrigo ao ajudar vítimas da chuva no RS

Muito saudável e sem histórico de doenças. É assim que o marido do médico cardiologista Leandro Medice, de 41 anos, descrevia o companheiro. Na manhã desta segunda-feira (13), Medice foi encontrado morto em um abrigo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ele tinha ido ajudar as vítimas das chuvas no estado gaúcho. Uma das suspeitas é a de que ele tenha sofrido um mal súbito.

“Ele era muito saudável, sempre cuidou da saúde. Nunca teve histórico nenhum de problemas. Eu ainda não consigo acreditar no que aconteceu. Quando me contaram, pensei que fosse brincadeira. Ele foi para ajudar as pessoas e aconteceu essa tragédia”, contou o acupunturista João Paulo Martins ao g1.

Leandro e João Paulo estavam juntos há seis anos. Nas redes sociais, o profissional compartilhava a rotina de trabalho, as viagens que fazia com o marido, a família e os amigos.