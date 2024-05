Quinze apostas do Acre acertam dezenas e levam parte do prêmio da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realizou na última quinta-feira (23) o concurso 2728 da Mega-Sena. No Acre, 15 apostadores conseguiram completar a quadra e faturar parte do prêmio.

Destas, 14 faturaram a quantia de R$861,25, cada, totalizando o valor de R$ 12.057,5. Uma aposta com 11 cotas levou a bolada de R$5.167,47.

Todas as apostas foram feitas em Rio Branco, capital acreana, em lotéricas e por meio do internet Banking Caixa.

As seis dezenas sorteadas nesta quinta-feira foram 02, 09, 11, 25, 43, e 51. Ninguém acertou os números e o prêmio acumulou para R$ 47 milhões, que será sorteado no concurso do próximo sábado (25).