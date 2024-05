Rainha Camilla encontra o ex-marido em funeral de amigo do rei Charles

A rainha Camila e Andrew Parker Bowles, seu ex-marido, participaram do funeral do capitão Ian Farquhar, amigo do rei Charles III, nessa quinta-feira (23/5), na Igreja de São Miguel e Todos os Anjos, na Inglaterra.

O militar, um talentoso caçador, era próximo da família real e foi escudeiro da falecida rainha-mãe, a avó de Charles.

O capitão Ian Farquhar morreu no dia 6 de março, aos 78 anos, mas a cerimônia foi feita apenas esta semana. De acordo com o Mail, o ex-militar foi encontrado em sua casa pelo cuidador.

A rainha Camilla foi ao serviço religioso em homenagem ao falecido amigo sem a companhia de Charles, que está em tratamento contra um câncer e tem voltado aos poucos às funções reais.

O primeiro marido de Camilla, Andrew Parker Bowles, é ex-militar e compareceu à homenagem porque também era próximo de Ian Farquhar. Em entrevista ao Mail, Andrew disse que o falecido amigo era “selvagem como um falcão em sua juventude, mas sempre muito divertido”. Além disso, ele elogiou as habilidades de caça do capitão Ian.

A filha de Farquhar, Rose, e o marido, George Gemmell, também compareceram ao serviço religioso. Assim como o pai, Rose Farquhar também é amiga da realeza, principalmente do príncipe William, com quem ela namorou em 2000, antes do herdeiro do trono conhecer Kate Middleton.

Mesmo após o breve relacionamento, Rose e William continuaram bons amigos. O príncipe de Gales prestigiou o casamento dela com George Gemmell em 2022.