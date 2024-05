VÍDEO: padre associa tragédia no Rio Grande do Sul ao ‘satanismo’

O padre Paulo Santos, da paróquia São Francisco de Paulo, de Nova Andradina (MS), falou, durante “Missa Solidária em Oração Pelo Rio Grande do Sul”, em 8 de maio, que “o Rio Grande do Sul, há muito tempo, abraçou a bruxaria e o satanismo. Há muito tempo o meu povo tem se afastado de Deus”, com referência à tragédia que atualmente vive o estado devido às enchentes.

O pároco ainda diz que o RS está precisando de força espiritual, “porque perdeu a pouca que tinha”. E continua: “O secularismo chegou ao RS, o estado mais ateu da federação. Existem mais centros de macumba na cidade de Porto Alegre do que no estado da Bahia inteiro”.