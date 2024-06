Acreana Quemile Souza disputa final do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Cuiabá

Cuiabá se prepara para receber a final da quinta etapa do Circuito Brasileiro Aberto de Vôlei de Praia neste sábado (22), e entre as finalistas femininas está a talentosa acreana Quemile Souza. Em parceria com Manu Cardoso, as atletas alcançaram a final após um desempenho consistente ao longo das etapas anteriores do campeonato.

Quemile e sua dupla Manu destacaram-se ao conquistar o segundo lugar na terceira etapa do circuito, realizada em Saquarema, no Rio de Janeiro. Antes disso, elas haviam chegado às oitavas de final nas duas primeiras etapas da competição.

Em entrevista, Quemile compartilhou sua emoção ao chegar à final: “Estamos muito felizes por alcançar essa conquista. Começamos nossa parceria no final de 2023 e já estamos colhendo frutos significativos. É uma honra competir neste nível e representar o Acre.”

Com o apoio da Federação Acreana de Voleibol e da Secretaria de Esportes do Estado do Acre, Quemile ressaltou a importância do suporte aos atletas para alcançarem seus objetivos no esporte.

A final do Circuito Brasileiro Aberto de Vôlei de Praia está marcada para este sábado (22) às 9h55 (horário de Brasília), na Quadra 2 do estacionamento do ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá. Quemile e Manu enfrentarão a dupla Thati/Ângela na disputa pelo título. A partida promete ser emocionante, com transmissão ao vivo para os fãs acompanharem a jornada da atleta acreana rumo ao topo do pódio nacional.

“Vice campeãs em Saquarema! Após 8 jogos intensos, alcançamos nossa primeira final como time! Muito feliz pela entrega, superação e dedicação diária da nossa equipe. Orgulho de onde chegamos, seguimos trabalhando para alcançar resultados ainda melhores! Obrigada pela parceria Quemile Souza, você foi gigante parceira. Não posso deixar de agradecer e parabenizar o Giuliano Sucupira, que teve nessa etapa pela primeira vez a oportunidade e reconhecimento de subir no pódio e conquistar sua tão sonhada medalha”, comemorou a atleta Manu Cardoso nas redes sociais.

“Nosso objetivo é conquistar o lugar mais alto do pódio. Estamos treinando intensamente para oferecer nosso melhor desempenho em cada jogo”, concluiu a atleta, confiante na busca pelo título no campeonato aberto brasileiro de vôlei de praia.