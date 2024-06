Anitta vai tirar veia que passa no meio da testa; entenda procedimento

Em uma entrevista recente para um programa de televisão na Colômbia, a cantora Anitta compartilhou que planeja realizar um procedimento estético para remover a veia frontal da testa. Ela conta que a veia sempre a incomodou, e que se destaca quando ela expressa emoções.

A cantora brincou que já está satisfeita com o resto do seu corpo. “Meu nariz já está bem, mas quando sorrio muito, salta essa veia que eu não gosto”, explicou no programa colombiano The Juanpis Live Show. “Quando sorrio fico com essa veia. Quando estou feliz, quando estou com ódio. Só quando não estou sentindo nada, aí não vem”, desabafou.

Ela disse ao apresentador que vai retirar a veia e que na próxima vez que eles se encontrarem, ela não estará mais lá.

Qual a função da veia frontal?

De acordo com a cirurgiã vascular Cristienne Souza, angiologista da Clínica Venous, em Brasília, todos temos uma veia que passa no meio da testa. A veia frontal faz parte do sistema venoso superficial do rosto e da cabeça, e sua função principal é drenar o sangue venoso da testa e das regiões adjacentes, levando-o de volta ao coração.

“A maioria das pessoas tem uma veia superficial na testa, conhecida como veia frontal. Ela é uma continuação da veia supra-orbital e drena a região central da testa. Mas em algumas pessoas, ela pode ser mais aparente, dependendo de fatores como a espessura da pele e quantidade de gordura subcutânea”, explica a médica.