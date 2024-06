Bocalom assina ordem de serviço para construção de praça do Mercado Elias Mansour

O prefeito Tião Bocalom assinou na manhã desta terça-feira (25) a ordem de serviço para a construção da praça ao lado do Mercado Elias Mansour, no Centro de Rio Branco.

O investimento para a obra será composto uma parte pelo Governo Federal, no valor de R$ 5 milhões, e outra parte com recursos próprios da prefeitura de Rio Branco.

Bocalom afirmou que novo espaço será uma oportunidade de valorizar a região central da capital acreana.

“Já que a gente vai fazer o Mercado Elias Mansour tudo novo, ali também precisava ser arrumado. Se Deus quiser a praça ficará pronta junto com o mercado, para enfeitar aquela região, valorizando a região. Agora com uma praça como essa, vai ficar muito mais bonito e muito mais aconchegante, e com certeza muito mais gente vai visitar a região”, ressaltou.

No dia 8 de junho o prefeito também assinou a ordem de serviço para o início das obras de reforma do Mercado Elias Mansour, orçada em quase R$ 29 milhões, obtidos com recursos próprios da Prefeitura em contrapartida do Programa Calha Norte, do Governo Federal.

A previsão é que a reforma seja concluída em menos de um ano. O Mercado Elias Mansour é um dos mais tradicionais locais de comércio popular de Rio Branco, com estrutura que data o ano de 1980.