Bocalom mostra como está ficando nova fonte de Rio Branco, prestes a ser inaugurada; VÍDEO

A Prefeitura de Rio Branco está prestes a inaugurar uma nova atração na cidade: uma fonte com chafariz na Praça da Revolução. O espaço, que será aberto ao público na próxima sexta-feira, 5 de julho, oferecerá não apenas a beleza visual da fonte, mas também uma experiência interativa com sistema musical integrado. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (27), pelo prefeito Tião Bocalom.

Segundo as autoridades municipais, a fonte foi projetada para permitir que os moradores utilizem o local não apenas como um ponto de contemplação, mas também como um espaço de lazer, onde será possível interagir com as músicas que serão tocadas através do sistema de som instalado.

“Vocês estão vendo aí? É a nossa Rio Branco. Não está pronto ainda não, mas vocês merecem. O povo de Rio Branco merece. Vejam uma palhinha do que será o espetáculo!”, afirmou Bocalom, destacando a importância da nova estrutura para a comunidade local.

