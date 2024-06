Colisão entre veículos deixa entregador gravemente ferido com fratura exposta em Rio Branco

O entregador Oziel da Silva Afon, 33 anos, ficou gravemente após colidir com dois carros que já estavam envolvidos em outro acidente na noite desta quinta-feira (20), na Avenida Ceará, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Oziel trafegava no sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Titan de cor preta e placa QWM-3150, e mais à frente estavam um carro modelo Yaris, de cor preto e placa QLZ-2259, e outro de modelo RAV4, de cor preto e placa QLZ-4403, quando o RAV4 tentou mudar de faixa da faixa da direita para a esquerda, mas se arrependeu e voltou para a direita. No retorno, o RAV4 bateu na lateral do carro Yaris, que após ser atingido, bateu em um poste de energia elétrica.

O entregador Oziel acabou colidindo na traseira do veículo Yaris e sendo arremessado a uma distância de 30 metros, parando ao lado da moto dele que também foi arrastada e sofrendo uma fratura exposta na perna direita com rompimento de artéria.

Os dois motoristas dos veículos pararam e ajudaram a vítima, acionando a polícia e uma ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local uma ambulância de suporte avançada e os socorristas encaminharam Oziel para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A área foi isolada por policiais militares do Batalhão de Trânsito, para os trabalhos de perícia, e depois os veículos Yaris e RAV4 foram liberados. A motocicleta ficou com a frente destruída e foi entregue a amigos da vítima após a perícia.

Veja fotos: