Com baixo nível das águas, Rio Acre tem seis pontos de monitoramento em alerta máximo

Os dados do acompanhamento hidrometeorológico divulgados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) apontam para 6 pontos de monitoramento em cota de alerta máximo por conta da seca do Rio Acre.

De acordo com os dados, os pontos em alerta da Bacia do Rio Acre são: Assis Brasil, com nível 3,02 metros, Brasiléia, com 1,16 metros, Xapuri, com 1,63 metros, Rio Branco, com 2,28 metros, Espalha (S. Belo H.), com nível 1,14 metros e Riozinho do Rola, com nível de 1,93 metro. Os dados são do dia 7 de junho, última sexta-feira, às 6h.

O Rio Acre chegou a menor cota para o período nos últimos 10 anos, na capital acreana. A previsão da Defesa Civil de Rio Branco é que, neste ano, a cidade de Rio Branco passe por uma seca severa igual ou pior que a de 2023. O diretor de Administração de Desastres da Defesa Civil, Cláudio Falcão, acredita que em 2024 a capital possa ter um novo recorde negativo.

A menor marca já registrada do Rio Acre na capital acreana é de 1,25m, alcançada em setembro de 2022. A previsão é que até o final de maio o afluente esteja abaixo dos dois metros em Rio Branco.

Abaixo da cota de dois metros o rio é considerado intrafegável, já que a navegação fica dificultada em razão do baixo nível. Outros reflexos da seca também são o escoamento da produção ribeirinha, falta de água em comunidades rurais e a dificuldade na captação de água na zona urbana.

VEJA O BOLETIM: