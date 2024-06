Com câncer, Kate pede desculpas por não ir a evento: “Sinto muito”

Afastada das funções na realeza devido ao tratamento contra um câncer, Kate Middleton lamentou não poder comparecer ao Trooping the Colour, evento que comemora oficialmente o aniversário do monarca reinante do Reino Unido, o seu sogro, o rei Charles. A princesa de Gales escreveu uma carta em que pede desculpas pela ausência.

O Trooping the Colour ocorrerá no próximo dia 15. A festa é conhecida por reunir o núcleo sênior da família real britânica na varanda do Palácio de Buckingham, sede da monarquia. Para que a celebração ocorra perfeitamente, os membros da realeza, colaboradores e oficiais militares participantes fazem um ensaio, a ser realizado neste sábado (8/6).

Na mensagem, a princesa de Gales se desculpou por perder o ensaio. Ela redigiu uma carta dedicada especialmente aos oficiais militares. Kate Middleton detém o título de coronel-chefe da Guarda Galesa desde o ano passado. Neste ano, a futura rainha consorte do Reino Unido participaria pela primeira vez do evento com a patente recém-assumida.

“Queria escrever para dizer o quanto estou orgulhosa de todo o regimento antes da Colonel’s Review e do Trooping the Colour. Agradeço a todos que estão participando do Trooping este ano, que vem praticando há meses e dedicando muitas horas para garantir que seus uniformes e exercícios estejam impecáveis”, ressaltou Kate.

A princesa de Gales prosseguiu: “Ser sua ‘Colonel’ continua sendo uma grande honra e sinto muito por não poder receber a saudação na Colonel’s Review deste ano. Por favor, transmita minhas desculpas a todo o regimento, no entanto, espero poder representá-los novamente em breve.”

O Trooping the Colour reúne mais de 1,4 mil soldados. Caso tivesse comparecido ao ensaio, Kate Middleton teria assumido um papel de protagonista. O evento preparatório é chamado de A Inspeção da Coronel, patente da princesa de Gales. Mesmo com as especulações da imprensa, não se sabe quando a próxima rainha do Reino Unido voltará a cumprir os deveres na realeza.