Com vaga para campeonato nacional, classificatórias do Slam acontece em junho no Acre Graffiti

No próximo domingo, dia 23 de junho, acontecerá a última edição classificatória Rio Branco, da Central de Slam Nacional no Acre Graffiti, além de duas vagas para o campeonato, também valerá uma para o Estadual de Poesia Falada. O evento será realizado das 19h às 22h no espaço Casarão, localizado no centro de Rio Branco, com as inscrições abertas ao público e feitas na hora.

O evento é organizado pela Central de Slam e TRZ Crew Graffiti e Arte. Com as inscrições abertas ao público e feitas na hora. Ambos os coletivos fazem parte da idealização e organização do festival internacional de culturas urbanas – Acre Graffiti, que ocorrerá de 26 a 28 de julho, no bairro 6 de Agosto, no entorno do Ginásio Poliesportivo próxima a 4° ponte.

O termo “slam”, originário do inglês, significa “Spoken Language Art Movement” ou batida/batuque de poesia. O Slam teve sua origem em Chicago, nos Estados Unidos, na década de 1980, e chegou ao Brasil em 2008, por meio de Roberta

Estrela D’Alva.

A batalha de poesia segue algumas regras: as criações poéticas devem ser autorais e ter uma duração de até três minutos, sem a utilização de objetos cênicos ou acompanhamento musical. Os poetas competem usando apenas seu

corpo e poesia como instrumentos. Os jurados são selecionados no momento do campeonato por quem apresenta. Tendo geralmente a composição por três etapas: a fase geral, a semifinal e a final, que determina o vencedor da edição.

A história do Slam no Brasil já tem uma jornada de 15 anos, e nos últimos seis anos, o Acre tem contribuído para a expansão da poesia na Amazônia brasileira, impulsionando a cena cultural na fronteira do Brasil. Nesse processo, a Central de

Slam Acre tem desempenhado um papel fundamental desde 2018, realizando em média 250 campeonatos até o ano de 2023. Além disso, a Central tem contribuído significativamente para a cena de escritores locais do estado do Acre, promovendo acesso à arte, educação e sobretudo, incentivando jovens residentes das periferias da capital acreana e dos municípios vizinhos.

Esta edição contará com a presença de diversos artistas da cena riobranquense, trazendo suas vivências através do grafite, música, dança e movimento urbano artístico da periferia amazônica.

Veja cronograma:

Data: 25 de julho

Local: Casa Urbana – Avenida Ceará, n°388, bairro Habitasa

14h – concentração e montagem

14h30 às 17h – início do bate – papo/workshop Edmun

18h – Batalha de BOMB

19h às 22h – atrações culturais

Data: 26 de julho

Local: Centro/Memorial dos Autonomistas

9h às 12h – Passeio Turístico “Bora ali”

19h30 às 20h – abertura oficial com Trz Crew

20h às 20h20 – dispositivo de fala

20h20 às 21h30 – Batalha de rima “Acre Graffiti” – primeira fase

21h as 22h – Atrações culturais

22h – encerramento

Data: 27 de julho

Local: TV. Cearense, 6 de agosto

9h – Inicio

14h às 16h – Palco Acre Graffiti com mestre de cerimônia, e DJ.

16h às 20h – Chave A,B,C,D – Central de Slam Nacional

20h às 20h30 – Atração cultural

20h30 – encerramento

Data: 28 de julho

Local: TV. Cearense, 6 de agosto

14h – Abertura das atividades Simultâneas

16h às 20h – semifinal e final – Central de Slam Nacional

20h às 21h – Batalha de rima Acre Graffiti – final

21h às 22h – Atrações culturais

22h – encerramento