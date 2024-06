Concurso Sefaz: saíram os resultados das provas!

Os candidatos do concurso público da Secretaria de Fazenda do Acre (SEFAZ AC) já podem consultar os resultados das provas aplicadas no início de junho.

O documento abaixo traz o resultado final da prova objetiva e o resultado preliminar da prova discursiva, essa segunda aplicada apenas para o cargo de Auditor Fiscal.

Para os cargos de Técnico, Especialista e Contador não haverá possibilidade de interposição de recursos. Já para Auditor, o prazo ficará aberto entre os dias 1º e 2 de julho, no site da banca Cebraspe.

Ademais, a disputa é pelas 164 vagas nos cargos de níveis médio e superior de formação, com remunerações que variam de R$ 3,1 mil a R$ 20,5 mil. No total, 22 mil candidatos se inscreveram.

Técnico da Fazenda Estadual – 60 vagas (R$ 3.190,24);

– 60 vagas (R$ 3.190,24); Auditor da Receita Estadual – 48 vagas (R$ 20.524,32);

– 48 vagas (R$ 20.524,32); Contador – 09 vagas (R$ 9.171,85); e

– 09 vagas (R$ 9.171,85); e Especialista da Fazenda Estadual – 47 vagas (R$ 9.171,85).

Concurso Sefaz AC: cargos, vagas e salários

O concurso Sefaz AC é uma grande oportunidade para aqueles que sonham em ingressar na carreira pública. Isso porque, os cargos oferecem salários iniciais bem atrativos, podendo chegar a R$ 20,5 mil:

Cargo Vagas Salário Requisito Técnico da Fazenda Estadual 60 R$ 3.190,24 Nível médio Auditor da Receita Estadual 48 R$ 20.524,32 Nível superior Contador 09 R$ 9.171,85 Nível superior Especialista da Fazenda Estadual 47 R$ 9.171,85 Nível superior Vagas, salários e requisitos dos cargos ofertados

Concurso Sefaz AC: etapas de provas

Os candidatos do concurso da Sefaz AC terão pela frente um total de duas avaliações. São elas:

Prova objetiva , para todos os cargos (caráter classificatório e eliminatório); e

, para todos os cargos (caráter classificatório e eliminatório); e Prova discursiva, apenas para Auditor da Receita Estadual (caráter classificatório e eliminatório) .

Prova objetiva

A prova objetiva valeu 100,00 pontos e foi composta por questões de múltipla escolha, com sua distribuição diferente para cada cargo ofertado no edital. Confira:

Para todos os cargos (exceto Auditor)

Para Auditor da Receita Municipal

Os candidatos para Auditor tiveram 4 horas e 30 minutos para a realização das provas objetiva e discursiva. Já para os outros cargos, a duração foi de 3 horas e 30 minutos.

Conhecimentos comuns a todos os cargos: Língua portuguesa; Matemática financeira e raciocínio lógico; Tecnologia da informação; Conhecimentos da realidade étnica, social, geográfica, cultural, política e econômica do Acre.



Form reprovados nas provas objetivas os candidatos para Auditor que se enquadraram em, pelo menos, um dos itens a seguir:

nota inferior a 20,00 pontos da prova objetiva de conhecimentos gerais P1;

nota inferior a 30,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2.

Para os demais cargos, foi reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrasse em pelo menos um dos itens a seguir:

nota inferior a 15,00 pontos da prova objetiva de conhecimentos gerais P1;

nota inferior a 15,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2.

Prova discursiva

A prova discursiva valeu 10,00 pontos e consistiu em uma questão dissertativa, de até 30 linhas a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos do cargo de Auditor.

Carreira na Sefaz AC

Requisitos

Técnico da Fazenda Estadual: certificado de conclusão de curso de nível médio.

Auditor da Receita Estadual: diploma de conclusão de curso de nível superior, em qualquer área de formação.

Contador: diploma de conclusão de curso de nível superior, em nível de graduação, em Ciências Contábeis e registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Especialista da Fazenda Estadual: diploma de conclusão de curso de nível superior, em qualquer área de formação.

O que faz um Auditor Fiscal?

Saiba o que faz um Auditor Fiscal, quais suas principais funções e responsabilidades e quanto é remunerado pela sua função: O que faz um Auditor e qual seu salário?

Salários

Conforme o edital, os futuros servidores receberão os seguintes valores:

Auditor da Receita Estadual: R$ 20.524,32

Conforme consulta ao Portal da Transparência do órgão, é possível encontrar muitos servidores no cargo de Auditor com salário líquido de mais de R$ 20 mil:

Contador e Especialista da Fazenda: R$ 9.171,85:

A remuneração é constituída de vencimento básico no valor de R$ 3.987,76, acrescido da Gratificação de Atividade Fazendária – GAF (parcela fixa) de 60%, correspondente ao valor de R$ 2.392,66, e de Gratificação de Produtividade Fazendária (parcela variável) de até 70%, correspondente ao valor de R$ 2.791,43, podendo alcançar o valor de R$ 9.171,85.

Técnico da Fazenda Estadual: R$ 3.190,24

A remuneração é constituída de vencimento básico no valor de R$ 1.387,06, acrescido de Gratificação de Atividade Fazendária – GAF (parcela fixa) de 130%, correspondente ao valor de R$ 1.803,18, perfazendo o valor de R$ 3.190,24.

Cargos vagos

Atualmente, o quadro de pessoal da Secretaria da Fazenda do Acre conta com 266 cargos vagos, sendo 51 referentes ao cargo de Auditor Fiscal I: