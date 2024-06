Confira confrontos, datas e horários das oitavas de final da Eurocopa

A Eurocopa 2024 vai ganhando ares de decisão. Nesta quarta-feira (26/6), quatro jogos dos últimos dois grupos fecharam a primeira fase do certame continental e as oitavas de final foram definidas. Destaque para o confronto entre França e Bélgica.

Confira os confrontos, as datas dos jogos e o chaveamento até a grande final.

Veja o chaveamento:

Espanha x Geórgia

Alemanha x Dinamarca

Portugal x Eslovênia

França x Bélgica

Romênia x Holanda

Áustria x Turquia

Inglaterra x Eslováquia

Suíça x Itália

Em jogo único, com prorrogação e pênaltis em caso de empate no tempo normal, as partidas começam a ser disputadas no próximo sábado (29/6).

Confira as datas e horários:

Sábado (29/6) 13h – Suíça x Itália

16h – Alemanha x Dinamarca

Domingo (30/6) 13h – Inglaterra x Eslováquia

16h – Espanha x Geórgia Segunda-feira (1°/7)