Criança é resgatada por populares e salva por Policial Militar após cair em bueiro

Neste domingo (2), uma criança caiu em um bueiro a céu aberto no Parque da Cidade, em Porto Velho. De acordo com testemunhas, a criança brincava no local e, sem perceber o buraco, acabou caindo dentro.

Segundo relatos, havia muita água dentro do bueiro, que media aproximadamente dois metros de profundidade. Populares que estavam no local iniciaram o resgate da criança, que acabou ingerindo água durante o afogamento.

O terceiro sargento PM Teodoro, policial militar do BPFRON, estava no local com sua esposa e filha em seu momento de folga. Ao perceber a movimentação estranha e gritos de desespero correu para o local e ao aproximar-se da situação, onde já havia diversas pessoas, ele visualizou um cidadão tentando reanimar a criança de forma incorreta.

Imediatamente, o militar pediu licença e iniciou a manobra de reanimação, com compreensão cardíacas e ventilação, pois a criança já estava com os lábios roxos, pele pálida e olhos abertos sem nenhuma reação. Após alguns minutos de reanimação, a criança retomou os sinais vitais. Com a chegada do SAMU, e bombeiros foi dado prosseguimento ao atendimento.

A rápida ação de todos os presentes, especialmente a do Policial Militar, foi essencial para salvar a vida da criança.