Documentário ‘Memórias de Mulheres Lavadeiras’ de Kelen Gleysse estreia em escolas de Rio Branco

O documentário “Memórias de Mulheres Lavadeiras”, dirigido pela historiadora e cineasta Kelen Gleysse, começou sua circulação em escolas de Rio Branco neste mês de junho. O projeto, viabilizado pelo Fundo Municipal de Cultura 2023 através da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), conta com o apoio da Associação Acreana de Cinema (Asacine) e do Instituto Federal do Acre (Ifac).

O filme de 21 minutos apresenta os depoimentos de cinco mulheres lavadeiras, explorando o papel fundamental desempenhado por elas na cultura e economia local ao longo dos anos.

Kelen Gleysse, conhecida por suas obras literárias de sucesso como “Nas fronteiras da terra prometida” e “A menina que cansou de esperar”, além de sua incursão recente no audiovisual, busca através deste documentário resgatar e valorizar o saber tradicional das lavadeiras acreanas.

“Decidi investigar como este ofício se mantém relevante até hoje. Quem são essas mulheres? Como é sua rotina? Quais são suas histórias e aspirações?”, explica Kelen sobre sua motivação para realizar o projeto.

O documentário estreou no III FestCine Mulher em 2023. Foi exibido inicialmente na Escola Estadual Maria Chalub Leite no dia 19 de junho, seguido pela Escola Estadual Reinaldo Pereira em 21 de junho, e terá sessões abertas no Museu dos Povos Acreanos nos dias 28 e 30 de junho.

Para Enilson Amorim, presidente da Asacine, a iniciativa de Kelen Gleysse é uma contribuição significativa para a promoção do patrimônio cultural imaterial acreano e para democratização do acesso à produção cinematográfica local.

A exibição nas escolas visa não apenas educar sobre a importância histórica das lavadeiras, mas também enriquecer o debate sobre identidade e cultura local entre os estudantes e comunidade em geral.