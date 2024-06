Saiu no DOE: Alysson pede exoneração do cargo e Calixto é nomeado para assumir a Segov

O governador Gladson Cameli oficializou na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (5), a exoneração do secretário de Governo, Alysson Bestene, que vai disputar a Prefeitura de Rio Branco ao lado do prefeito Tião Bocalom nas eleições deste ano.

No lugar dele, assume o secretário-adjunto de Governo, Luiz Calixto. A informação já havia sido antecipada com exclusividade ao ContilNet, pelo governador Gladson Cameli.

“Alysson vai cuidar da campanha e Calixto assume o cargo, com toda competência que tem. O trabalho continua”, disse o governador durante entrevista à nossa reportagem.

A regra eleitoral define que secretários de estado devem se descompatibilizar da função para disputar o cargo de prefeito ou vice-prefeito no prazo de 4 meses antes do pleito.

Quem é Calixto?

Braço direito do governador e nome respeitado dentro do Palácio Rio Branco, Luiz Calixto é natural de Tarauacá e auditor fiscal aposentado da Secretaria da Fazenda (Sefaz). Ele foi nomeado como secretário-adjunto em janeiro de 2023.