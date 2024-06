EXCLUSIVO: apresentador do SBT Lucas Guimarães anuncia gravação de programa no Acre; assista

Durante um almoço no Restaurante Oratório, em Penedo, Alagoas, o influenciador acreano Mateus Souza encontrou Lucas Guimarães, apresentador do SBT e marido do humorista Carlinhos Maia. Em conversa exclusiva com a coluna Douglas Richer, Mateus revelou que se mudou para Maceió há um mês.

“Eu vim morar em Maceió e um amigo me convidou para o São João da Vila. Não fui ao evento, mas aproveitei para almoçar e encontrei o Lucas”, contou Mateus ao ContilNet. Durante o encontro, Lucas Guimarães anunciou que gravará seu programa no Acre, deixando uma mensagem especial para os acreanos.

Mateus Souza compartilhou vídeos do encontro: