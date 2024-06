EXCLUSIVO: Bruna Karla é confirmada como grande atração da noite gospel da Exposena 2024

Sena Madureira está se preparando para receber uma das maiores vozes da música gospel nacional. Com exclusividade, a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, revela que a cantora Bruna Karla será a principal atração da noite gospel da Exposena 2024. De acordo com informações exclusivas repassadas para este jornalista, o evento ocorrerá no dia 19 de setembro e promete reunir uma multidão de fiéis para ouvir os sucessos consagrados da cantora.

Bruna Karla, conhecida por sua voz potente e suas mensagens de fé, é a segunda atração nacional confirmada para a feira de agronegócios organizada por Mazinho Serafim e sua equipe. Entre seus sucessos estão “Sou Humano”, “Advogado Fiel”, “Quando Eu Chorar”, “Cicatrizes”, entre outras interpretações em sua voz.

Além da performance de Bruna Karla, os organizadores também anunciaram que o cantor Pablo do Arrocha será outra grande atração do evento deste ano.

Veja hits: